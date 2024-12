Tomori-Juventus, entra Danilo nell'operazione?

Nella lista di difensori per gennaio, laha inserito anchevista la sua situazione al Milan e il poco minutaggio. Operazione non semplice perché i rossoneri non sono intenzionati a fare sconti dopo l'acquisto da parte dei bianconeri di Kalulu in estate.La Juventus avrebbe intenzione di finanziare l'acquisto di Tomori attraverso l'addio di Arthur (destinazione più probabile il Betis Siviglia) e anche la possibile cessione di. Secondo Gazzetta.it, il difensore brasiliano è un’idea forte del Napoli ma - nell’ambito del dialogo col Milan - potrebbe emergere anche tra le idee del club rossonero, per via di una stima acclarata di Fonseca che è alla ricerca di riferimenti all’interno dello spogliatoio.