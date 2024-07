In una calda mattinata torinese di luglio, con il sudore che scorre abbondante e le temperature alte, la Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa dopo il ritiro in. Sotto la guida di, il primo allenamento della nuova stagione si è svolto con la consueta intensità e dedizione.Federico, al suo ritorno in gruppo, ha vissuto la sessione con entusiasmo, sebbene si aspettasse forse qualche parola in più di benvenuto. Felice di essere di nuovo a disposizione, il numero 7 è consapevole che la sua posizione nella squadra è cambiata. Con l’arrivo di Motta, che potrebbe non considerarlo un elemento imprescindibile per il suo schema, e con il contratto in scadenza nel 2025, Chiesa è ora meno intoccabile. Lavuole evitare di perderlo a parametro zero, e senza un rinnovo potrebbe trovarsi a salutarlo senza avere voce nella scelta della sua prossima destinazione, potenzialmente finendo tra le fila della concorrenza.