L'interesse di Chiesa per la Premier League



Le prospettive per la Juventus

Mentre il mercato estivo si fa sempre più incandescente, il futuro di Federicosembra prendere una direzione ben precisa: la. L'Italia potrebbe presto perdere uno dei suoi talenti più brillanti, attratto dalle luci del calcio d'oltremanica. La situazione contrattuale e le richieste economiche del giocatore rendono difficile un rinnovo con la, mentre i club inglesi offrono condizioni ben più vantaggiose.Federico, nonostante il legame forte con la Juventus, è aperto alla possibilità di un trasferimento in Inghilterra. La Premier League rappresenta per lui un'opportunità irripetibile, sia per la competitività del campionato che per le possibilità economiche. Il suo agente, Fali, è attualmente in missione in Inghilterra per esplorare le varie opzioni.Tra le squadre interessate,Hotspur sono in pole position. Entrambi i club londinesi sono in grado di soddisfare le richieste economiche di, che ammontano a circa 5 milioni di euro annui più bonus. Ilha mostrato interesse, ma parte svantaggiato nella scala di gradimento del giocatore, principalmente per le ambizioni sportive meno elevate rispetto ai Blues e agli Spurs.La possibile partenza diapre nuovi scenari per la Juventus. La società bianconera, alle prese con la ristrutturazione della squadra, potrebbe reinvestire i proventi della cessione per rinforzare altre aree del campo. Concome obiettivo principale e Galeno in cima alla lista dei desideri per le fasce, la Juventus è pronta a muoversi con decisione sul mercato.





