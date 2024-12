Lasecondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport indipendentemente dal ritorno in campo di Arekprevisto per gennaio, si muoverà sul mercato alla ricerca di un attaccante per la sessione invernale. I nomi sul tavolo sono molteplici, oltre a quello di Giacomo Raspadori, vecchio pupillo di Cristiano Giuntoli che già lo ha portato dal Sassuolo al Napoli. In lista c'è anche il nome di Kolo Muanì del Paris Saint Germain e quello di Patrick Schick del Bayer Lewerkusen. Per ora solo valutazioni, nessuna trattativa ancora avviata.