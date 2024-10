Lasegue da tempo la situazione di Giacomo, già accostato ai bianconeri durante l'estate. L'attaccante del Napoli sta trovando poco spazio e potrebbe cercare una nuova squadra per ottenere più minuti in campo. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, il presidentenon è disposto a rinforzare una diretta concorrente per lo Scudetto come la Juventus. Inoltre, il Napoli non sembra intenzionato a cedere Raspadori in prestito ai bianconeri. Questi due ostacoli potrebbero complicare seriamente l’operazione e far sfumare l’interesse della Juventus.