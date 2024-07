Bologna, la strategia per trattenere Calafiori

Riccardo Calafiori è stato tra i pochi a salvarsi ad Euro2024 e adesso andrà in vacanza per recuperare le energie. Sicuramente però riceverà delle chiamate. Oltre a quelle dei dirigenti del Bologna, da Fenucci a Sartori e Di Vaio - sarà di Vincenzo Italiano a farsi sentire: l tecnico lo vuole con sè, non ha intenzione di prendere in esame alternative perché quasi certo di poterlo convincere a continuare a Bologna con la Champions da giocare.Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Bologna per trattenere Calafiori sta pensando anche ad un ritocco dell'ingaggio. Il tetto messo dalla società ad oggi è di 2 milioni di euro per gli stipendi. Il club rossoblù vuole godersi il ragazzo per almeno un'altra stagione prima magari di venderlo a cifre ancora più alte.