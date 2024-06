La cessione di Arthur e le difficoltà della Juventus



Arthur può restare alla Juventus?

Arthur può restare alla Juventus?

è un caso complesso per la, che ha cercato di gestire il suo ingaggio e l'ammortamento del suo costo d'acquisto. L'estensione del contratto di una stagione, avvenuta prima del prestito alla, ha permesso di ridurre l'ammortamento annuale da 16,3 a 10,9 milioni di euro.Tuttavia, per evitare minusvalenze, ladeve trovare un acquirente disposto a pagare almeno 20 milioni di euro, cifra fissata anche per l'opzione di riscatto dalla Fiorentina.Venderea quella cifra sembra difficile, e un'altra soluzione potrebbe essere un nuovo prestito, con la Juventus che probabilmente dovrebbe compartecipare al suo ingaggio, come è già successo con la Fiorentina.Un rinnovo contrattuale, anche se costoso, potrebbe essere un'opzione migliore rispetto a cercare un sostituto, come dimostra il caso di. Se la Juventus decidesse di spendere oltre 20 milioni per un ulteriore rinforzo a centrocampo, potrebbe considerare di avere già una soluzione interna conSe la Juventus non riuscisse a cederee il giocatore partecipasse al ritiro pre-stagionale, potrebbe nascere un'intesa tecnica con il possibile nuovo allenatore,. Questo potrebbe trasformare Arthur da esubero a risorsa per la squadra. In un contesto dove la permanenza di Rabiot è già una priorità e l'interesse perè alto, valorizzare un giocatore già sotto contratto comepotrebbe essere una mossa strategica intelligente.