Juventus, quali club vogliono Adrien Rabiot?



Juventus, chi può sostituire Adrien Rabiot?

. Questo è quanto filtra sul rinnovo di Adrien. La dirigenza bianconera infatti è ormai affar noto gli abbia presentato un offerta dia cui non è ancora stata recapitata una risposta. Le dichiarazioni di qualche giorno fa dal ritiro della Francia poi stanno preoccupando ulteriormente i tifosi. Adrien infatti aveva dichiarato: "Thiago Motta è eccezionale ma lui ha la sua carriera da proseguire ed io la mia".Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport le estimatrici per il centrocampista francese che già hanno bussato alla porta di mamma Veronique non mancano. Infatti ci sarebbero in fila diversi club die ila tentare il classe 1995 che sta prendendo tempo per dare una risposta alla Juventus.La dirigenza bianconera intanto si sta già guardando attorno per trovare eventuali sostituti dal mercato. Sul taccuino di Cristiano Giuntoli ci sarebbero due nomi:e Khephren. Entrambi però sono in scadenza nel 2025 quindi, senza fretta, si lavora.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.