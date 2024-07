Il contratto di Adriencon la Juventus era in scadenza lo scorso 30 giugno. La Vecchia Signora gli ha proposto il rinnovo alle cifre richieste da Adrien ma come ormai noto non ha ricevuto nessuna risposta dal giocatore francese e dal suo entoruage. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport la risposta alla Vecchia Signora ancora tarda ad arrivare e l'addio sembra essere sempre più vicino. Su di lui però ci sarebbero cinque club: Milan, attualmente in testa, oltre a Real Madrid, Liverpool, Galatasaray e Roma.