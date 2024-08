Laè al lavoro, fitto, in questi ultimi giorni di mercato e l'obiettivo principale ha un nome ed un cognome: Teun. Il giocatore olandese classe 1998 dell'Atalanta. La vicenda è ormai nota: Koop non si allena in nerazzurro da fine agosto perchè vuole soltanto la Juventus ma la società nerazzurra non fa sconti e continua a chiedere 60 milioni e ad alzare il muro. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport la sensazione è che l'affare possa chiudersi attorno ai 59 milioni. Dovrebbe essere 55 di parte fissa più 4 di bonus facilmente raggiungibili. Parti al lavoro e fumata bianca che potrebbe essere vicina.