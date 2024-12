Come ha giocato Gatti in Monza-Juventus

Anche, che un anno fa sul campo dell'U-Power Stadium era stato assoluto protagonista con il goal-vittoria all'ultimo respiro, sembra iniziare a sentire la stanchezza dopo le tante partite giocate da titolare.



Ieri sera un po' di fatica anche per lui, che non è nemmeno stato supportato a dovere da Pierre Kalulu nella difesa della Juventus: "Non fa errori che saltano all’occhio ma ringhia meno del solito", scrive infatti La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 6 in pagella. "Non avere un uomo fisso da marcare non lo aiuta, però resta a galla". Stesso voto - con motivazione del tutto simile - anche da parte di Tuttosport: "Il Monza gioca senza dare punti di riferimento, il che per un centrale fisico quale è lui potrebbe rivelarsi un problema in più, invece fa tutto per bene".