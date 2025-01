Gatti saluta e ringrazia Danilo: 'Sei stato l'esempio più grande che ho avuto' FOTO

Getty Images

Attraverso il proprio profilo Instagram, Federico Gatti ha voluto salutare Danilo, fresco di risoluzione contrattuale con la Juventus e ormai prossimo a tornare in Brasile dove vestirà la maglia del Flamengo. Di seguito le parole che il numero 4 bianconero ha dedicato all'ormai ex compagno di squadra:"Dani, non saprei da dove cominciare, anzi si. Era il mio primo allenamento alla Juventus e in spogliatoio mi bastarono poche parole per capire che persona fossi: “Se hai bisogno per qualsiasi cosa, conta su di me“. Da quel momento ne abbiamo passate tante: vittorie, sconfitte, gioie e dolori... ma tu eri sempre lì pronto con una parola o un atteggiamento a tirare su il morale, a dare i consigli giusti. Sei stato l’esempio più grande che ho avuto in questi anni e porterò tutto dentro al mio cuore. Ti voglio tanto bene!".