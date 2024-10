I dettagli sul rinnovo di Gatti

è pronto a rinnovare con la. Lo annuncia l'esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui il club bianconero sta completando gli ultimi dettagli per arrivare alla finalizzazione del nuovo accordo con il difensore, che dovrebbe essere valido per i prossimi cinque anni. Previsto anche un aumento dell'ingaggio, anch'esso in fase di definizione.Gatti è un elemento sempre più centrale nel progetto della Juve - tanto più ora con l'infortunio di Gleison Bremer -, dove dal suo arrivo ha vissuto un percorso di crescita continua fino a guadagnarsi la fascia da capitano. La sua storia in bianconero, quindi, è destinata a continuare a lungo.





