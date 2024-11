Gatti Juve, i dettagli sul rinnovo del difensore

Mentre da un lato la Juventus pensa a come rinforzarsi dopo l'emergenza infortuni , dall'altro inizia a blindare. E parte proprio dalla difesa.è sempre più vicino al rinnovo con i bianconeri, un'operazione che consoliderebbe ancora di più un legame già forte. Come riporta Tuttosport, l'entourage del difensore juventino punta a chiudere il rinnovo del numero 4 entro Natale, e perciò sarebbeGatti estenderebbe il suo contratto con la Juventus, una novità rispetto all'idea iniziale di continuare fino al 2029. Secondo Tuttosport il difensore preferirebbe prolungare direttamente fino al 2030, ma resta l'alternativa di firmare fino al 2029 con opzione per l'anno successivo. E le cifre? L'ingaggio di Gatti passerebbe





