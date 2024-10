Juve, quando rinnovano Gatti e Perin?

Un anno in più rispetto alla scadenza attuale, che sarà spostata al 2029, e un aumento di stipendio, da 1,5 a 2,5 milioni di euro circa. È già tutto definito per il rinnovo con ladi, del quale si attende a breve la firma dopo l'intesa raggiunta già un mese fa. Un prolungamento, quello del difensore, che arriva a un solo anno di distanza dal precedente e che vale anche come "premio" per l'importante percorso di crescita degli ultimi tempi, che lo ha visto pure guadagnarsi la fascia da capitano.Non solo Gatti, comunque. Ancheè prossimo al rinnovo, nel suo caso fino al 2026 con opzione di prolungamento per un ulteriore anno. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve anche per lui, sul quale la Juve fa assoluto affidamento (e non solo come portiere "di scorta", ma come potenziale titolare in alternanza a Michele Di Gregorio). Il futuro di Madama, insomma, ha già basi molto concrete.





