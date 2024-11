I numeri di Gatti in Lille-Juventus

Lì dove non arriva, ecco che c'è. In un'altra serata difficile per il francese, che ha grosse responsabilità sul goal di Jonathan David e in generale ha patito non poco la pressione degli avversari, l'azzurro si è distinto positivamente con una prova solida e precisa, anche quando tutto intorno a lui sembrava sbandare. Il classe 1998 dellasi è mostrato sui livelli a cui aveva abituato tutti conal suo fianco, senza soffrire eccessivamente nemmeno la fisicità dei giocatori di casa.E così è riuscito a offrire un contributo anche nella prima impostazione, con il 96% di accuratezza nei passaggi e 6 lanci lunghi su 7 andati a buon fine. Gatti ha inoltre vinto un duello aereo e uno a terra, bloccando due tiri e sventando tre pericoli, stando ai dati di Sofascore per cui la sua prestazione può essere giudicata con un punteggio di 7 su 10 (contro il 6,2 di Kalulu). Con un Gatti così, insomma, la Juventus può stare più tranquilla. Certo, poi servirebbe un maggior aiuto da parte di tutti…