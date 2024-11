Le parole di Gatti a Prime VideoLA PARTITA - Sono sempre partite dure, loro squadra inglese duri nei contrasti, l'arbitro fischia poco e quindi belle. Siamo in grandissima emergenza ma abbiamo fatto tutti una grandissima prestazione. C'è da continuare sperando di recuperare i compagniCHI E' MANCATO - Tutti, da Bremer, Vlahovic, Nico Cabal, tutti... Quando manca uno si sente la sua mancanza.COSA FARE MEGLIO - Vincere la partita. Domani analizzeremo e vedremo dove c'è da crescere. Un buon punto ma bisogna provare a vincere, abbiamo avuto occasioni importanti, alla fine un buon punto. Non sono felice? Voglio vincerle tutte, ma se non si può vincere non si deve perdere.