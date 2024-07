Lieve infortunio anche pernel corso dell'allenamento di oggi della, nel ritiro tedesco di Herzogenaurach. Il giovane difensore della Next Gen, aggregato ai "grandi" per questa trasferta pre-stagionale, è uscito dolorante da uno scontro di gioco con il pariruolo, che lo ha colpito involontariamente alla caviglia. Nessun problema serio, comunque, per il bosniaco classe 2003, che ha ripreso regolarmente il ritmo di lavoro dopo le cure dello staff medico. Stessa sorte per Dusan Vlahovic, che in allenamento ha rimediato una botta a un occhio