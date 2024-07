Qualche istante di apprensione pernel corso dell'di oggi della, nel ritiro tedesco di Herzogenerauch. L'attaccante serbo ha infatti rimediato una botta a un occhio, che però fortunatamente non ha richiesto nessun particolare intervento da parte dello staff medico se non attraverso un po' di acqua versata sulla zona di volto colpita. Il classe 2000, quindi, ha potuto subito riprendere il proprio lavoro sul campo, agli ordini di mister Thiago Motta che conta molto su di lui per il nuovo progetto tecnico bianconero.