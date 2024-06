L'idea di Thiago Motta su Federico Gatti

Non si muove. Almeno per ora.ha espresso un forte interesse anche per Federico Gatti, riconoscendo il suo valore non solo per la capacità di coprire più ruoli, come difensore centrale e terzino, ma anche per il suo impatto motivazionale evidenziato durante il suo periodo allanegli ultimi due anni.Il club bianconero ha rifiutato proposte provenienti dalla Premier League, dimostrando la volontà di mantenerenel roster per la prossima stagione.La polivalenza di Gatti nel reparto difensivo è un asset fondamentale per Thiago Motta, che cerca giocatori in grado di adattarsi a diverse situazioni di gioco. Oltre alle sue capacità tecniche e tattiche, il giocatore ha dimostrato di avere un impatto positivo nello spogliatoio, contribuendo alla motivazione e alla coesione della squadra.Il rifiuto delle offerte provenienti dall'Inghilterra sottolinea l'importanza strategica che il club attribuisce a Gatti, evidenziando la sua centralità nei piani futuri della Juventus. Con l'attenzione concentrata sulla costruzione di una squadra competitiva, Thiago Motta e il club sono determinati a sfruttare appieno le qualità di Gatti nella prossima stagione, continuando a puntare sul suo contributo sia sul campo che nello spogliatoio.





