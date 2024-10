Quanto guadagnerà Federico Gatti?

L'annuncio arriverà a breve, insieme a quello del tutto analogo relativo a Mattia Perin. Come confermato da Fabrizio Romano è a un passo dal rinnovo con la, con cui l'accordo è stato definito un mese fa insieme a quello per il "secondo" portiere bianconero.L'ingaggio del difensore sarà di poco superiore a quello attuale intorno ai 2 milioni di euro. L'azzurro, infatti, aveva già prolungato il suo accordo praticamente un anno fa a 1,5 milioni fino al 2028. Questa volta, con tutta probabilità, si arriverà fino al 2029, quale premio a Gatti per quanto mostrato finora in un percorso di crescita continua - anche in termini di leadership - che lo ha visto guadagnarsi pure la fascia da capitano.





