Juventus, quanto guadagnerà Gatti dopo il rinnovo

A volte non serve la fascia da capitano per essere (e sentirsi) leader, ma lui ha avuto anche quella. E tra poco diventerà pure padre, di una bimba. Insomma è un periodo d'oro per, sempre più al centro delladi Thiago Motta e pronto a vivere le settimane più importanti della sua vita, sul lato personale e calcistico. Come scrive Tuttosport, infatti, la dirigenza bianconera è in procinto di blindarlo con un contratto fino al 2029, unper cui in settimana, dopo la gara di Champions League contro il PSV Eindhoven, è previsto un incontro con i suoi agenti (Luca Carnaghi e Dario Paolillo).In programma anche un adeguamento dello stipendio dagli attuali 1,4 a 2,3 milioni di euro a stagione: il giusto premio per un giocatore che in un anno, da rivelazione, è diventato un titolarissimo e un leader, punto di riferimento anche per i compagni più giovani.





