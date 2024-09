Le condizioni di Gatti

Le alternative di Thiago Motta

Alla vigilia del big match diche vedrà laospitare il Napoli all'Allianz Stadium di Torino, in casa bianconera il grande interrogativo regna attorno a. Il capitano zebrato, infatti, si è infortunato nel corso del match dicontro il, procurandosi un leggere distorsione alla caviglia nel primo tempo che non gli ha comunque impedito di rimanere in campo fino ad inizio secondo tempo, quando poi Thiago Motta l'ha richiamato in panchina per fare spazio a Danilo. L'entità dell'infortunio occorso al numero 4 non è preoccupante, ma pone inevitabili interrogativi in vista del faccia a faccia contro la squadra di Antonio Conte.Gatti, come riferisce Tuttosport, non ha completamente smaltito il problema alla caviglia e nella giornata di ieri ha svolto una parte di allenamento differenziato rispetto ai compagni. Un ulteriore segnale di come la presenza del classe 1998 sia tutt'altro che scontata.L'infortunio, e l'eventuale assenza di Gatti, potrebbero consegnare la prima maglia da titolare in stagione a Danilo che, sin qui, ha giocato solamente una manciata di minuti da subentrato. In alternativa il brasiliano - o magari Savona - potrebbero essere schierati in qualità di terzino destro, facendo traslocare Kalulu al centro della difesa al fianco di Bremer. Nodi che verranno sciolti solamente a ridosso del match, quando Thiago Motta avrà deciso se ci saranno i presupposti per schierare regolarmente il suo difensore oppure se sarà meglio non correre inutili rischi.





