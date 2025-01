I gesti di Gatti e Yildiz alla fine del derby di Torino

La Bordocam di DAZN rivela un gesto da vero leader di, al termine del derby di sabato traMentre dagli spalti esplode la contestazione verso la squadra bianconera dopo l'ennesimo pareggio stagionale, il difensore è l'unico giocatore che si allontana dai compagni, fermatisi qualche metro dietro la fine del campo con gli sguardi un po' confusi, e si dirige sotto la Curva per regalare la sua maglia ai tifosi "in rivolta".Emblematico anche il gesto di, immortalato dalle telecamere al fischio finale mentre si piega sulle gambe con le mani sul volto, evidentemente deluso da un'altra partita in cui il suo goal non è bastato alla Juve per vincere.