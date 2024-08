Il messaggio di Del Piero

La sfida trae Como ha rappresentato uno dei momenti più importanti della carriera di. Il difensore bianconero, che ha ufficialmente iniziato la sua terza stagione a Torino, ha indossato per la prima volta la fascia di capitano della Vecchia Signora. Un riconoscimento prestigioso nel giorno della sua partita ufficiale numero 64 con la maglia zebrata. Il difensore di Rivoli, classe 1998, ha espresso tutta la sua felicità attraverso il suo profilo Instagram, nel quale ha sottolineato l'importanza del momento: ​"Sognavo questo momento da quando ho messo piede per la prima volta in un campo di calcio. Quando sembrava impossibile realizzarlo, non ho mai mollato. Non dovete smettere di credere nei vostri sogni. Indossare questa fascia, con questa maglia, in questo stadio, è stata l’emozione più grande che abbia mai provato!".Parole che trasudano grande emozione e orgoglio, e che non potevano lasciare indifferente chi la fascia di capitano della Juventus l'ha vestita per più di dieci anni, ovvero Alessandro Del Piero. L'ex numero 10 bianconero ha infatti ricondiviso il post di Gatti tra le sue Instagram stories applaudendo il numero 4 bianconero per il traguardo raggiunto.(Fonte foto: storie Instragram Alessandro Del Piero)





