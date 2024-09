Gatti monumentale a Empoli

I numeri di Gatti in questa stagione

4 presenze

4 volte titolare

355 minuti giocati su 360

Erano in molti, alla lettura delle formazioni uffiiciali di, ad aver storto il naso dopo aver constatato la decisione didi affidare la fascia di capitano del suo nuovo corso da tecnico della Juventus a Federico Gatti. Una scelta che ha, inizialmente, generato qualche perplessità ma che alla luce di quanto visto in queste prime quattro giornate non fa che dare ragione al tecnico italo-brasiliano.Federico Gatti è stato per distacco il miglior della Juventus a Empoli. Il più pericoloso in avanti, protagonista della palla goal più importante di marca juventina, quando il suo colpo di testa nel primo tempo - su cross di Koopmeiners - è stato sventato soltanto da un grande intervento di Vasquez. Gatti, però, è stato anche il più determinante nelle retrovie quando un suo straordinario intervento in spaccato ha deviato in maniera provvidenziale la conclusione di Gyasi - indirizzata verso lo specchio - spedendo la sfera in corner. Morale della favola, un'altra prova di spessore assoluto che si allinea alle uscite precedenti perché se la Juve continua a non subire goal, gran parte del merito va attiribuito al grande stato di forma del suo numero 4.





