Lotta scudetto, le favorite di Gasperini

, presente alla cerimonia del Pallone d'Oro, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'allenatore dell'Atalanta ha parlato della lotta scudetto indicando due favorite, ovvero"Io dico Inter e Napoli.se la guardiamo bene, già dopo nove giornate la classifica dice molte verità. Più dell'Atalanta? Quando abbiamo affrontato l’Inter, la squadra è stata due spanne sotto: in questi due mesi siamo cresciuti tanto, ma servono più di 3-4 gare per pesare la continuità dei nostri progressi e anche dei loro. Di questo riparliamo a fine andata, ok?".