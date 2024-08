Al termine di Lecce-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN chiarendo i suoi pensieri sulla situazione relativa a Koopmeiners e Lookman."Giocatori ai quali devo molto per quello che hanno fatto la scorsa stagione e che con me hanno avuto anche in questo periodo un rapporto di grande sincerità. Dispiace che ci sia questa situazione in un momento in cui c'è il campionato. La cosa negativa, e che non piace a nessuno, è che ci sia il mercato proprio nel momento in cui si giocano i campionati, le partite e le Supercoppe. Questa è una cosa che non piace a nessuno. Nessuno vuole questa cosa. Le stesse situazioni, se fossero sorte a giugno o a luglio, non avrebbero causato questo tipo di problemi".