Parlando ai microfoni di Skyè tornato così sulla vittoria in Champions League dell'contro lo: "Questi sono campi difficili, lo Stoccarda aveva vinto a Torino contro la. È il modo in cui è arrivata questa vittoria che ci dà fiducia. Abbiamo vinto con personalità, forse abbiamo sofferto nel finale e ci è mancato ordine ma ho visto tante cose buone, per noi queste partite sono motivo di crescita. L’esperienza dell’anno scorso ci ha dato tanta consapevolezza in più. Noi in corsa per lo scudetto? Io rispetto le impressioni di tutti. A giugno sono rimasto soprattutto con l’ambizione di avere una squadra che usciva da una vittoria in Europa League e una qualificazione in Champions League. L’intenzione era rinforzarsi".