Atalanta-Juventus, Gasperini a Sky nel post partita

Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro la Juventus: "Quella di stasera mi è sembrata una gran bella partita, abbiamo incontrato una squadra forte e mi ha soddisfatto la prestazione dei miei, anche nel primo tempo. Dopo lo svantaggio era difficile, speravamo di avere noi l’opportunità di andare avanti, ma abbiamo avuto le nostre buone occasioni. La partita mi ha soddisfatto".MOMENTO DECISIVO? - "Juve e Napoli crocevia per lo Scudetto? Abbiamo anche il crocevia per la Champions: noi puntiamo a quello..."."Il gol di Kalulu non l’ho ancora rivisto, sicuramente s’è aperto uno spazio e abbiamo tardato un po’ nella chiusura. Lui è veloce… In generale, su queste situazioni siamo stati bravi ma lì potevamo chiudere. È un gol evitabile, ma è stata una gara con tanti sprint e a volte può capitare di perdere qualche metro".