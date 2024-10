L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra, dove Goal UK rilancia The Sun: c'è anche lasulle tracce di, attaccante classe 2004 in forza ale nella Nazionale argentina. Il suo inizio di stagione con i Red Devils è stato tutt'altro che esaltante, con pochi minuti all'attivo, cosa che ha attirato l'attenzione di diverse big europee tra cui, oltre alla Vecchia Signora, il. Alto, però, il valore del suo cartellino, pari almeno a 50 milioni di sterline. Il suo contratto, inoltre, scade nel 2028, cosa che mette lo United in una posizione di forza.