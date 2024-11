Alessandroresta saldo sulla panchina del. A confermarlo è stato Adriano, amministratore delegato del club, durante un incontro con i tifosi brianzoli. Galliani ha elogiato la determinazione e l’impegno di: "L'ho visto molto determinato e arrabbiato perché sta cercando la soluzione per fare punti". Ha spiegato inoltre che la scelta è ricaduta su di lui per la somiglianza del suo stile di gioco con quello di Palladino, come indicato dalle statistiche. Galliani ha ribadito la fiducia del club nei confronti di Nesta, sottolineando però che è il momento di concretizzare i risultati."Non dobbiamo adesso pensare al mercato, dobbiamo pensare a fare punti fino a gennaio. Poi al mercato vedremo. Maldini è un giocatore dalle grandissime potenzialità che è in crescita e può migliorare ancora tanto. A gennaio non c'è nessuna clausola: chiuderà l'anno a Monza, poi vedremo l'anno venturo".