Intervenuto al Festival dello Sport,ha parlato della lotta Scudetto e di come lasi posiziona in questa bagarre per il tricolore che vede coinvolte tante squadre, pronte a darsi battaglia sino all'ultima giornata. Napoli e Inter, al momento, sono davanti a tutti, anche nei pronostici, ma Galli non esclude il rientro in corsa di altre protagoniste. Ecco le dichiarazioni dell'ex difensore raccolte da Tuttomercatoweb."Conte sta dando una grossa impronta al Napoli. Lì davanti poi c'è l'Inter che ha una rosa straordinaria. E attenti alla Juventus di Thiago Motta. Mi auguro che il Milan rientri in fretta nel gruppetto di testa"