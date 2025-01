Galeone smentisce: 'Niente Arabia per Allegri. E la Roma...'

AFP via Getty Images

Giovanni, mentore e grande amico di Massimiliano Allegri, ha espresso il proprio punto di vista sull'ex tecnico della Juventus durante un’intervista a Radio Kiss Kiss. Le sue parole, come sempre dirette e ricche di spunti, hanno offerto un interessante quadro sull’attuale situazione del tecnico, sia sul piano professionale che personale. Galeone, noto per la sua schiettezza, non si è risparmiato nel commentare il percorso di Allegri alla guida della Juventus e il contesto calcistico che lo circonda. Dando anche una notizia non di poco conto."Allegri non andrà in Arabia, non credo. Il prossimo anno potrebbe essere di nuovo in Italia, per la Roma ci sono pochi allenatori di alto livello che Ranieri da dirigente potrebbe portare in giallorosso e Allegri è uno di quelli".