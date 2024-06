Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato del futuro di Nicolò Zaniolo. Ecco alcune sue dichiarazioni riportate da Fanatik: “Sono stato in Italia durante il fine settimana. Lì ho incontrato per caso il rappresentante di Zaniolo. La sua idea è di non continuare qui. Ovviamente mi piacerebbe che Zaniolo fosse nella nostra rosa per il prossimo. È un nostro giocatore e forse alla fine rimarrà se non dovessero arrivare offerte adeguate". Zaniolo come raccontato in giornata vuole tornare in Italia a giocare in Serie A ed è stato proposto anche alla Juventus. Al momento non è una priorità ma potrebbe diventare un'occasione di mercato.