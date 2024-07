Il futuro di Szczesny rimane incerto dopo che è saltata definitivamente la trattativa con l'Al Nassr. Alcune voci avevano accostato il portiere polacco ad un altro club saudita, ovvero l'Al Ittihad. Anche in questo caso però sembra una pista destinata a tramontare presto. Come riferisce Fabrizio Romano infatti, l'Al Ittihad si è avvicinato a Ederson e lui rimane entusiasta di trasferirsi alla Saudi Pro League, dopo che aveva trovato l'accordo con Al Nassr prima che saltasse l'operazione. Seguiranno trattative tra i club con il Manchester City per insistere su una valutazione di € 50/60 milioni, non facile ma l'Al Ittihad ci sta provando.Szczesny ha avuto qualche giorno in più di vacanza dopo gli impegni con la nazionale. Il suo ciclo alla Juventus sembra ormai terminato ma è necessario trovare una destinazione che accontenti le richieste del giocatore, economiche e sportive. In Italia, un pensiero ce lo sta facendo il Monza ma al momento l'interesse non si è concretizzato in qualcosa di più.