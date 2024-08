Adriano, amministratore delegato del Monza, ha condiviso le sue emozioni ai microfoni di Mediaset pochi minuti prima del fischio d'inizio del match contro il Milan, valido per il Trofeo Silvio Berlusconi. "Questa è una partita speciale, dedicata a una persona che ha reso grande il Milan, portandolo in cima al mondo, e che ha fatto sì che il Monza raggiungesse per la prima volta la Serie A nei suoi 110 anni di storia," ha dichiarato Galliani. Poi le parole su Wojciech Szczesny, che tra poco risolverà il contratto con la"So che cosa farà Szczesny, ma non sono autorizzato a dirlo. Non illudiamo, non diciamo impossibile al mondo, ma è un giocatore della Juventus. Risolveranno, non risolveranno, ma noi non c’entriamo”.