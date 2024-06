Futuro Soulé: può andare alla Roma?

La prima opzione per il futuro di Matias Soulé è quella della vendita pesante, però le proposte concrete latitano e sulla scrivania di Giuntoli non c’è niente di davvero concreto, per il momento.Le voci sulla Roma, scrive Tuttosport sono da tenere in considerazione, considerata la stima di Daniele De Rossi nei confronti del fantasista argentino. Ma i giallorossi in questa fase non hanno la forza economica per formulare un’offerta da 35/40 milioni, cifra base per portare Giuntoli al tavolo della trattativa. Certo, il discorso diventerebbe un po’ diverso in caso di una cessione pesante da parte dei giallorossi.