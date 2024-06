Laè al lavoro per definire le strategie di mercato in vista della prossima stagione, e tra i nomi che potrebbero lasciare Torino c'è quello di Moise. Il giovane centravanti, con un ingaggio di 4 milioni di euro netti annui (circa 6 milioni lordi) grazie ai vantaggi del decreto crescita, rappresenta un elemento di rilievo nelle trattative di Cristiano Giuntoli, il responsabile del mercato bianconero.Non è una novità che il Bologna stia seguendo da vicino la pista che porta a Moise Kean, sotto la precisa indicazione del nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Il club emiliano vede in Kean un rinforzo ideale per l'attacco e potrebbe rappresentare una destinazione concreta per il giocatore. Tuttavia, fino ad ora, non ci sono stati interessi concreti, sebbene qualche sondaggio sia stato fatto dalla Fiorentina.Parallelamente, Moiseè stato proposto anchenell'ambito della trattativa per riportare Alvaro Morata in bianconero. L'idea della Juventus è di realizzare circa 15 milioni di euro dalla cessione di Kean, un importo che consentirebbe di alleggerire il bilancio e investire in nuovi rinforzi.