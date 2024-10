Futuro Jonathan David: c'è anche il Milan

Tra i nomi più caldi in chiave mercato c'è, soprattutto per quanto riguarda le big di Serie A, tutte alla ricerca di un'occasione in vista dell'estate. L'attaccante del Lille infatti ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e non ha intenzione di rinnovare; potrebbe quindi liberarsi a parametro zero, facendo gola a diversi club.Secondo la Gazzetta dello Sport, anche ilsta di nuovo pensando a David, già obiettivo di mercato in passato. Jovic è infatti ormai fuori dai progetti e Abraham è solo in prestito senza diritto di riscatto. Ecco perché i rossoneri sono da considerare attivi sul giocatore. In Italia anche