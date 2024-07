Juventus, europeo finito per Chiesa: che succede adesso sul mercato?

Federico Chiesa, così come gli altri italiani convocati ad Euro2024, resterà in vacanza qualche settimana prima di ricominciare la stagione. Il futuro del giocatore però resta in bilico. L’Europeo in tal senso poteva rappresentare una vetrina eccezionale sia per la Juve sia per Chiesa, che invece torna dalla Germania deluso e deludente quanto l’Italia, senza gol né assist in quattro partite, tre da titolare.L’unico fattore che potrebbe spingere un club interessato a lui a muoversi in fretta, in questo momento, scrive Tuttosport, sarebbe la speranza di trattare al ribasso sia per il cartellino sia per l’ingaggio. Il mercato però comincia ufficialmente oggi, per gli attaccanti entrerà nel vivo probabilmente dopo l’Europeo e né la società bianconera né (tantomeno) l’agente di Chiesa hanno fretta. Ecco perché la situazione è statica: in grado di accendersi all’improvviso, proprio come Chiesa e come tutte le vicende di mercato, ma al momento statica.