trova ad affrontare un periodo di incertezza riguardo al futuro dei suoi attaccanti. Con la stessa scadenza di contratto nel 2025, i discorsi per il rinnovo con Chiesa continuano, ma il giocatore ha compreso di non essere più intoccabile come in passato. Dopo l'Europeo, tutte le opzioni sono sul tavolo, compresa la separazione tra la Juventus e l'azzurro. Tuttavia, la Juventus non ha intenzione di cedere Chiesa per meno di, una cifra che sembra più alla portata dei club esteri.In Inghilterra si parla del Liverpool come possibile destinazione per Chiesa, soprattutto in caso di partenza di Salah. Inoltre, non si può escludere l'interesse del Manchester United, considerando che la Juventus è interessata all'acquisto di Mason Greenwood dai Red Devils. Gran parte delle decisioni dipenderà anche dalle prestazioni di Chiesa durante l'Europeo.