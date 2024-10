In Serie B si sente parlare con sempre maggiore insistenza di, che ormai ha recuperato dall'infortunio ed è a disposizione del, con cui non ha impiegato molto tempo per rimettersi in mostra. Su di lui, accostato anche di recente a diverse big italiane tra cui la, ha fatto un accenno in conferenza stampa il tecnico neroverde: "Sta rientrando progressivamente, penso che tra poco sarà pronto per partire titolare", il suo commento. "Questa non era la situazione migliore per chi rientrava da un infortunio, purtroppo anche Ghion si è fatto male e speriamo non sia niente di grave. Il minutaggio per Domenico a breve sarà molto più considerevole rispetto a quello attuale".Nelle ultime ore, sul fronte Berardi, si è vociferato anche di una possibile mossa a gennaio da parte dell', che era stata vicina a ingaggiarlo in almeno un paio di momenti tra il 2022 e il 2023. Come scrive Calciomercato.com, per l'esterno azzurro quello bergamasco "sarebbe l'ambiente ideale per rilanciarsi, senza pressioni", con i Percassi che potrebbero imbastire con il Sassuolo un affare low cost a meno di 10 milioni di euro.