Quale futuro per Allegri? Le rivelazioni dell'agente

Massimiliano Allegri è attualmente senza squadra dopo l'addio burrascoso con la Juventus. Il tecnico aveva ancora un anno di contratto ma il club ha deciso di esonerarlo prima del termine della stagione per quanto successo dopo la finale di Coppa Italia. Ma quale sarà il futuro di Allegri?Giovanni Branchini, agente di Allegri, ha parlato sul canale Youtube di Fulvio Collovati e ha spiegato cosa stia cercando il tecnico per il futuro: "Allegri cerca un progetto interessante per allenare con le sue caratteristiche, le sue convinzioni che sono chiare a tutte. Credo che qualcosa abbia dimostrato in questi anni, ama il suo mestiere e aspetterà un progetto importante."