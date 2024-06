Futuro Allegri, dove andrà?

Ora che si è risolta una volta per tutte la vicenda con la Juventus, Massimiliano Allegri può davvero guardare oltre. Quale futuro per l'ex tecnico bianconero?Come riferisce, non è da escludere che Allegri rimanga fermo per un anno seguendo quanto fatto già dopo il primo divorzio con la Juventus. Dipenderà dalle offerte che arriveranno; per lui ci sono le sirene dell'Arabia Saudita, che già lo aveva cercato l'estate scorsa, oltre a quelle della Premier League, senza dimenticare l'ipotesi Lazio, scrive il quotidiano.