La reazione del pubblico

Lasi trova in un momento delicato della stagione, con loteatro di tensioni crescenti tra tifosi e squadra. Il pareggio per 2-2 nell’ultima gara, che ha visto i bianconeri rimontare in extremis, ha acceso il malcontento dei tifosi, culminato in fischi e cori significativi. La curva non ha risparmiato critiche, invocando uno scossone e ricordando con nostalgia il simbolo per eccellenza del club, AlessandroI fischi sono iniziati subito dopo il secondo gol avversario, firmato da Pobega, accompagnati dal classico coro "Fuori i co......". Un segnale inequivocabile della frustrazione della tifoseria, che ha poi omaggiato Del Piero con cori dedicati («C’è solo un capitano»), presente in tribuna allo Stadium. La scena ha evidenziato il malessere di una parte della tifoseria, insoddisfatta sia delle prestazioni che dei risultati.Curiosamente, a fine partita, quando la squadra è andata a salutare il pubblico, i fischi si sono placati, ma l'amarezza rimane palpabile. Molti spettatori, infatti, avevano già lasciato lo stadio prima che la Juventus trovasse il gol del pareggio.