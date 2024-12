Un'ulteriore conferma arriva dai colleghi di Calciomercato.com: in attesa dell'inizio del mercato di gennaio, lasi è vista proporre, attaccante tedesco che la scorsa estate ha lasciato il Borussia Dortmund per trasferirsi alsenza però trovare particolare fortuna (né minutaggio). Il club bianconero, che non è convinto fino in fondo del possibile affare per l'età del giocatore (31 anni) ha preso tempo e potrebbe valutare solo un'acquisizione in prestito con diritto di riscatto. Le parti si aggiorneranno più avanti: all'attaccante non dispiacerebbe l'idea di un trasferimento a Torino.