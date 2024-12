Chi può sostituire Fagioli alla Juventus

Sicuramente la difesa e l'attacco, reparti per cui i nomi in cima alla lista sono rispettivamente quelli di Antonio Silva Joshua Zirkzee . Ma pure il centrocampo potrebbe essere rinforzato dallaa gennaio, soprattutto se davvero finirà per partire quelil cui sacrificio potrebbe permettere al club di realizzare una ricca plusvalenza, oltre a concedere quella liquidità necessaria per operare in entrata. Come scrive Tuttosport, il classe 2001 è finito nel mirino di alcune società inglesi ma anche del Marsiglia, che vanta ottimi rapporti con i bianconeri.E al posto di Fagioli potrebbe approdare alla Continassa un suo coetaneo, quelgià visionato in un paio di occasioni e molto apprezzato in quanto sa giostrare in più ruoli, sia nei due davanti alla difesa sia da mezzala in una mediana a tre. L'idea della Juve sarebbe quella di proporre alun prestito oneroso con obbligo di riscatto garantito per una cifra complessiva intorno ai 15-16 milioni di euro, un po' più bassa - ma nemmeno troppo - della richiesta di 20 milioni dei liguri. Se ne parlerà nelle prossime settimane.





