Ha lavorato solo parzialmente in grupponell'allenamento di questa mattina dell', a due giorni dal big match contro la. Nessun problema fisico, però, per il centrocampista nerazzurro, che secondo Sky Sport era "solo" alle prese con un fastidioso mal di denti e quindi ha lasciato anzitempo la Pinetina. In ogni caso la sua presenza per la super sfida di domenica non sembra in discussione. Simone Inzaghi, intanto, ha ritrovato Kristjan Asllani, che però svolgerà ulteriori test tra oggi e domani per capire se potrà essere effettivamente impiegato.