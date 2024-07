Frattesi-Juventus, cosa è successo l'estate scorsa

Perché non è andato alla Juventus?

Perché Frattesi ha scelto l'Inter

Non è al centro del mercato come un'estate fa, quando praticamente tutte le big di Serie A avevano provato ad ingaggiareDa qualche giorno infatti sono uscite voci riguardo un suo possibile approdo alla Juventus e la Gazzetta dello Sport ha parlato di una richiesta di informazioni da parte del club bianconero (QUI i dettagli ). Come abbiamo raccontato già nella giornata di ieri, non risultano trattative in corso per il giocatore perché la Juventus ha altri piani per il centrocampo e il grande obiettivo è Teun Koopmeiners. Tornando invece ad un'estate fa, la Juventus aveva pensato davvero a Frattesi e c'erano stati contatti con il Sassuolo per capire la fattibilità dell'operazione e le cifre in ballo. Poi però il centrocampista si è trasferito all'Inter.. Ma perché i bianconeri non riuscirono a concretizzare l'operazione? L'estate scorsa è stata molto complicata per la Juventus sul mercato. La mancata partecipazione alla Champions League infatti ha impedito al club di rinforzarsi. Arrivò infatti solo Weah e fu riscattato Milik dal Nizza.Se i bianconeri avessero fatto il grande investimento però, l'avrebbero fatto a centrocampo e l'indiziato era proprio Frattesi. Un'operazione che la dirigenza aveva nei programmi soprattutto in caso di mancato rinnovo di Adrien Rabiot, che come successo quest'anno, era in scadenza di contratto. Alla fine però il francese prolungò il suo legame con la Juve per un'altra stagione e questo in parte incise poi sul mancato arrivo di Frattesi.Fu l'Inter a superare la concorrenza di tutte le rivali ingaggiando il classe 1999. I nerazzurri ci riuscirono inserendo come contropartita Mulattieri. Inzaghi e Marotta vedevano in Frattesi il profilo giusto per completare il reparto di centrocampo. Se da una parte il rinnovo di Rabiot fu uno dei motivi per cui la Juve non acquistò Frattesi, dall'altre parte l'Inter sfruttò la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr per chiudere l'operazione con il Sassuolo.e solo i nerazzurri in quel momento giocavano così.